Eigentlich wollte der Musikverein Steinweiler am vergangenen Sonntag ein Konzert aufführen. Corona machte die Planung zunichte. Um dennoch mal wieder zu musizieren und sich auch zu präsentieren spielten die Musiker am Mittwochabend auf dem Kerweplatz – in und um ihre Autos, um den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das kurze und ungewöhnliche Konzert.