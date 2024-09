Deutschland kontrolliert wieder an seinen Außengrenzen. Seit Montagmittag auch am Grenzübergang Schengen. Ausgerechnet. In dem Luxemburger Weindorf im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg schloss die Europäische Union im Juni 1985 das Ende der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, das offene Europa. Georg Altherr hat sich am Montag in Schengen umgesehen und umgehört.

