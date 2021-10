Glück im Unglück hatte ein 19-jähriger Autofahrer am Freitagmittag. Er war laut Polizei auf der Strecke von Weselberg in Richtung Queidersbach unterwegs, als er in einer Linkskurve in den unbefestigten Seitenstreifen geriet und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Feld. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 7500 Euro geschätzt.