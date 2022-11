Bei einem Verkehrsunfall auf der B38 bei Oberotterbach (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, verlor der 33-jährige Fahrer eines Porsche in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und landete in einer Wiese. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell unterwegs war.