[Aktualisiert 14.25 Uhr] Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich Bund und Länder auf eine Infektions-Obergrenze geeinigt haben und dass Training im Freizeitsport wieder erlaubt werden soll.

Außerdem dürfen alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben. In Rheinland-Pfalz galt diese Regelung aber bereits seit Ende April.

