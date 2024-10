Der aktuelle Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz zeichnet ein düsteres Bild von Lage und Stimmung in der Pfälzer Wirtschaft.

Albrecht Hornbach, Präsident der IHK Pfalz, sieht die Politik in der Pflicht: „Die politisch Verantwortlichen müssen jetzt handeln und die dringend notwendigen Strukturreformen endlich angehen – weniger Bürokratie, Sozialsysteme zukunftssicher aufstellen, Umschichtung der knappen Hausmittel in Richtung Innovation, Bildung und Infrastruktur.“ Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung und Bürokratie-Abbau-Paket der Landesregierung enthalten sinnvolle Maßnahmen. „Diese waren überfällig und müssen nun umgehend umgesetzt werden, reichen aber nicht aus“, so Hornbach.

Der Konjunkturklimaindex der IHK Pfalz ist um zehn Punkte gesunken und liegt jetzt bei 79 Punkten. Die Wachstumsgrenze ist bei 100 Punkten erreicht. Ruth Scherer, Konjunkturexpertin bei der IHK Pfalz: „Dieser Rückgang zieht sich durch alle Wirtschaftsbereiche, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.“ So sei der Index im Dienstleistungsgewerbe nur um 5 Punkte zurückgegangen, im Handel hingegen um 17 Punkte. Der Index im Gastgewerbe sinkt im Herbst zwar häufig. „Ein Rückgang um 21 Punkte ist aber außergewöhnlich“, betont Scherer. Als die größten Risiken für die Geschäftsentwicklung schätzen die Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die Arbeitskosten, die Energie- und Rohstoffpreise sowie die Entwicklung des Inlandsabsatzes ein.

Der Konjunkturbericht der IHK Pfalz beruht auf der regelmäßigen Befragung von rund 1300 Unternehmen, überwiegend Handelsregister-Firmen aus den Wirtschaftssektoren Industrie, Handel und Dienstleistungen sowie Gastgewerbe. Sie repräsentieren rund 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pfalz. Die Befragung wurde vom 9. September bis 4. Oktober 2024 durchgeführt.