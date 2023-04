Auffällige Kondensstreifen-Kringel am Pfälzer Himmel haben viele Menschen in der Region am Dienstagvormittag an einen neuen Kerosinablass-Fall denken lassen. Dabei versprühen Flugzeuge große Treibstoff-Mengen, weil sie wegen technischer Probleme vorzeitig landen und dafür ihr Gewicht verringern müssen. Für Dienstagvormittag lagen den zuständigen Behörden aber keine Informationen über so ein Manöver vor. Am Mittwochmorgen hat das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf RHEINPFALZ-Anfrage hin schließlich erläutert, was der Grund für die markanten Streifen am Himmel war: Sie waren demnach auf militärische Trainingsflüge zurückzuführen. Denn am Dienstag von 9.30 bis 11 Uhr fand eine Übung im Gebiet der TRA Lauter statt. Dieser Luftraum wird immer wieder zeitweise für die Streitkräfte gesperrt. Diesmal flogen dort zwei Bundeswehr-Tornados sowie zwei Skyhawks und fünf F16-Kampfflugzeuge der Amerikaner.