Warum noch immer so wenig Frauen in die Pfälzer Lokalpolitik gehen

Immer noch sind die meisten Sitze in Pfälzer Kreistage und Stadträten von Männern besetzt. Zwei Pfälzer Politikerinnen berichten von ihren Erfahrungen und wie sie alten Stereotypen entgegentreten. Die Idee einer Geschlechterquote wird jedoch kritisch gesehen. Das Land will mit neuen Vorgaben mehr Frauen in die Politik bekommen. Hier geht’s zum Artikel.

Wenn sich der Himmel durch Flugzeugausstoße milchig verschleiert

Jeder kennt sie und hat sie wohl auch schon gesehen. Die hellen Schweife, die Flugzeuge in großen Höhen verursachen und damit den Himmel meist in Form von Streifen oder Bändern verzieren. Sie können Aufschluss über die Wetterentwicklung geben. Hier geht’s zum Artikel.

Walter Kohl prüft rechtliche Schritte gegen Buch des Ex-„Bild“-Chefs Diekmann

Der Sohn von Altkanzler Helmut Kohl, lässt rechtliche Schritte gegen das neue Buch von Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann prüfen. Er teilte mit: „Viele Darstellungen Kai Diekmanns sind falsch. Von diesen Vorwürfen habe ich erst gestern Nachmittag erfahren, jetzt werde ich rechtliche Schritte prüfen lassen.“ Hier geht’s zum Artikel.

Machen Landauer Jagd auf die Saatkrähen?

Seit einigen Wochen sind Landaus ungeliebte Gäste zurück und brüten ihren Nachwuchs aus. Ein Ärgernis für viele Einwohner der Stadt. Tierschützer gehen davon aus, dass Leute das Problem selbst in die Hand nehmen. Denn sie haben ein Tier medizinisch versorgt, bei dem sie einen Durschuss von einem Luftgewehr vermuten. Hier geht’s zum Artikel.

Sicherheit in Pirmasens: AfD-Thesen im Faktencheck

Die AfD sieht die Sicherheit in Pirmasens gefährdet. Das Thema soll im nächsten Stadtrat diskutiert werden. Die Fraktion erhebt in ihrem Antragstext schwere Vorwürfe gegenüber der Stadt und der Presse. Die RHEINPFALZ unterzieht zwölf zentrale Thesen der AfD einem Faktencheck. Hier geht’s zum Artikel.

Bei Daimler Truck knallen die Korken

Zu Jahresbeginn steigerte der Nutzfahrzeughersteller seinen Gewinn auf fast das Dreifache. Da will man sich die gute Laune auch nicht von sinkenden Aufträgen verderben lassen. Hier geht’s zum Artikel.

Tagesgeld-Anlagen lohnen sich wieder mehr: Zinsen auch für Faule

Bei einigen Tagesgeld-Konten können nicht nur Zins-Hopper von den steigenden Zinsen profitieren. Um die entsprechenden Banken zu finden, gibt es interessante Auswertungen. Was man dabei beachten sollte. Hier geht’s zum Artikel.

Burgruine Gräfenstein: Grandiose Kulisse für Ritter von heute

Sie gilt als „Juwel der Stauferzeit“ und ist eine der beeindruckendsten, besterhaltenen Burgen der Pfalz. Auf Burgruine Gräfenstein, auch Merzalber Schloss genannt, lässt sich zudem der einzige siebeneckige Bergfried Deutschlands entdecken. Hier geht’s zum Artikel.

Als Aufsteiger zum Meister: FCK mit Sondertrikot gegen Bielefeld

Zur Erinnerung an die Deutsche Meisterschaft vor 25 Jahren werden die Roten Teufel am Wochenende gegen Bielefeld einmalig ein Sondertrikot tragen. Was in Fankreisen seit einigen Tagen bekannt ist, hat der Verein nun bestätigt. Hier geht’s zum Artikel.

Wie die Roten Teufel mit König Otto Geschichte geschrieben haben

Mit dem „demokratischen Diktator“ auf der Trainerbank schafft der 1. FC Kaiserslautern vor 25 Jahren die größte Sensation der Bundesligageschichte. Ciriaco Sforza führt Regie und Olaf Marschall spielt die Saison seines Lebens, erinnert sich der langjährige Leiter der Sportredaktion Horst Konzok. Hier geht’s zum Artikel.

Karikatur eines Königs: Das offizielle Krönungsporträt von Charles III.

Da sitzt er nun – endlich. In den Händen hält er Reichsapfel und Zepter, auf dem Kopf trägt er die Imperial State Crown. Der purpurne Mantel mit Hermelinfell hängt über die Lehne des Throns herab. Alles wie bei der letzten Krönung vor 70 Jahren – nur, dass Charles die jugendliche Frische seiner Mutter abgeht, schreibt unser Redakteur Erhard Stern. Hier geht’s zum Artikel.