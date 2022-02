Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steckt bei der Vorbereitung auf sein Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim FSV Zwickau in einer „komplizierten“ Trainingswoche. Das sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Donnerstagnachmittag. Dem 50-Jährigen fehlten und fehlen viele Spieler wegen Verletzungen und Krankheiten. „Wir hatten zum Teil nur zwölf oder 13 Spieler im Training, haben es fast vermieden, Zweikampfsituationen zu trainieren“, sagte Antwerpen, „weil wir zusehen mussten, dass sich nicht noch weitere Spieler verletzen.“

Engpässe in der Defensive drohen

So ist der Einsatz der erkrankten Matheo Raab fürs Tor, Kevin Kraus, Kenny Prince Redondo und Julian Niehues fraglich. Defensivspieler Felix Götze ist mit seinem Muskelfaserriss in der Leistengegend aller Voraussicht nach auch noch außen vor. Angeschlagen waren in dieser Woche zudem Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci und Abwehrmann Marvin Senger. Vor allem in der Defensive drohen den Roten Teufeln Engpässe.

Ritter wieder zurück auf dem Platz

Jean Zimmer (Darmerkrankung) fällt ebenso noch länger aus wie die im Reha-Training befindlichen Lucas Röser, Anas Bakhat und Anil Gözütok.

Seit Donnerstagvormittag ist der zuletzt erkrankte Mittelfeldspieler Marlon Ritter wieder im Mannschaftstraining. Ob der Stamm-Sechser der Lauterer schon wieder fit genug für die erste Elf ist, werde man indes noch abwarten müssen.