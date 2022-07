Das Flutgebiet ein Jahr nach der Katastrophe (mit Video)

Im vergangenen Sommer trat die Ahr über ihre Ufer und tötete 134 Menschen. Heute ist das Wasser längst wieder verschwunden. Wie vorher ist hier aber nichts mehr. Zum Artikel

Was sind die Lehren aus dem Ahrtal?

Der Begriff „Flutdemenz“ hat in den vergangenen Monaten Karriere gemacht. Er besagt, dass das Wissen um die Dramatik innerhalb weniger Generationen verloren gehe. Im Ahrtal gab es vor 100 und vor 200 Jahren ähnliche Verwüstungen. Doch das Tal wurde auch 2016 von einem sogenannten Jahrhunderthochwasser heimgesucht. Zum Artikel

Die Suche nach politischer Verantwortung

„Ich kannte 18 Menschen, die ums Leben gekommen sind“, sagte eine Frau, die als Zeugin vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in Mainz ausgesagt hat. Seit einem halben Jahr geht dieser der Frage nach, wie aus dem Ahr-Hochwasser ein Unglück mit 134 Toten werden konnte. Zum Artikel

Kommunen warnen vor höheren Müllgebühren

Ab 2023 soll die Abfallverbrennung mit einem CO2-Preis belastet werden. Die Anlagenbetreiber müssen Emissionszertifikate kaufen. Die Kosten liegen bundesweit bei 900 Millionen Euro. Kommunen warnen: Abfall wird teurer. Zum Artikel

Was Anwohner über die Geothermie wissen sollten

In den kommenden Jahren sind in der Pfalz mehrere Geothermiekraftwerke geplant. Viele Anwohner sorgen sich nun vor möglichen Erdbeben und Schäden an ihren Häusern. Wie sicher ist die Technologie? Zum Artikel

FCK droht gegen Hannover 96 Ausfall von zwei weiteren Spielern

Möglicherweise werden beim Saisonstart gegen Hannover auch Philipp Hercher und Hikmet Ciftci auf dem Platz fehlen. Beide klagen über gesundheitliche Probleme. Zum Artikel

Wer hat Vorrang im Krisenfall?

Falls das Gas knapp wird, sollen auch Haushalte einen Beitrag zur Einsparung leisten. Gesetzliche Vorgaben sind aber wohl nicht geplant. Zum Artikel

Trockenheit verhindert eine Stechmückenplage

Die derzeitige Trockenheit bereitet allseits Sorgen. Doch sie hat auch ihr Gutes: Lästige Blutsauger finden weniger Brutstätten. Das freut vor allem die Bewohner entlang des Rheins. Zum Artikel

So viel Geld lässt der Tourismus in die Pfalz fließen

Rund 2,2 Milliarden Euro Umsatz, 60 Millionen Tagesgäste und 70 Millionen Aufenthaltstage von Touristen im Jahr – laut einer Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Pfalz. Welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen und wo die Probleme liegen. Zum Artikel

Mutter Courage: Katja Lange-Müller wird Deidesheimer Turmschreiberin

Nie von oben herab: Katja Lange-Müller wird neue Deidesheimer Turmschreiberin. Ein Glücksfall. Denn sie gehört zu den wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur und bleibt im Zweifel eigenwillig. Markus Clauer porträtiert die Berliner Schriftstellerin. Zum Artikel