Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben im Jahr 2021 so viele Steuern eingenommen wie nie zuvor. Nach dem am Donnerstag vorgelegten Kommunalbericht des Landesrechnungshofs in Speyer betrugen die Einnahmen 5,9 Milliarden Euro, ein Plus von 1,3 Milliarden gegenüber dem Jahr 2020. Fast 60 Prozent des Zuwachses wurden in Mainz und Idar-Oberstein erwirtschaftet. Dort zahlt der Corona-Impfstoffhersteller Biontech Steuern. 930 Kommunen schlossen das Jahr allerdings mit roten Zahlen ab, ihnen fehlten nach Angaben der Rechnungsprüfer 590 Millionen Euro. Fast die Hälfte des Defizits entfiel auf die Ortsgemeinden. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 2904 Euro, sie liegt damit 131 Euro unter dem Vorjahreswert, aber immer noch doppelt so hoch wie im Durchschnitt anderer Flächenländer. Die geplante Übernahme von Schulden durch das Land in Höhe von drei Milliarden werde die Kommunen entlasten.