Die rheinland-pfälzische Landesregierung empfiehlt ihren Kommunen wie der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen dringend, ein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept zu erstellen. Das geht aus einer Kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) hervor, die er nach dem verheerenden Starkregenereignis in Mechtersheim an die Landesregierung gestellt hat. In der Antwort verweist das Land darauf, dass es solche Konzepte mit bis zu 90 Prozent finanziell fördert.

Silke Schmitt-Makdice (SPD), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass ein solches Konzept für die Verbandsgemeinde mit Fokus auf Mechtersheim und Heiligenstein bereits angedacht sei, die Kommune aber noch auf die Förderzusage des Landes warte. Schmitt-Makdice lobte jedoch die Zusammenarbeit mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. Die Landesbehörde steht der Kommune seit dem extremen Unwetter mit den Überschwemmungen beratend zur Seite. Als nächste Schritte müssen laut Schmitt-Makdice weitere Behörden wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Rhein-Pfalz-Kreis an einen Tisch geholt werden, um am Hang, von dem Schlamm in den Ort getragen wurde, und in der Schwegenheimer Straße in Mechtersheim Lösungen für den Starkregenschutz umsetzen zu können.

Grundlage dafür ist, dass die Gemeinde Grundstücke am Hang bekommt. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) sind Gespräche mit den Eigentümern gut angelaufen. Es seien zwar noch nicht alle Personen kontaktiert worden, aber es gebe schon Zusagen von Eigentümern, die ihr Grundstück zur Verfügung stellen wollen.