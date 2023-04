Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an. Das heißt, die Bürger haben Gelegenheit, für Bewegung an den Ortsspitzen im Leiningerland zu sorgen. In vielen Gemeinden jedenfalls. In anderen nehmen die Bürgermeister ihnen die Entscheidung ab, indem sie nicht wieder kandidieren. Einen Überblick gibt es an dieser Stelle.