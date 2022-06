CDU-Landesvorsitzender Christian Baldauf will sich derzeit noch nicht festlegen, ob er bei der Kommunalwahl 2024 wieder auf der Liste der Christdemokraten für die Frankenthaler Stadtratswahl steht. Zum einen hänge das von seiner zeitlichen Belastung im Amt des Parteichefs ab, das der 54-jährige Rechtsanwalt Ende März übernommen hat. Zum anderen sei es die Entscheidung des CDU-Kreisverbands und seiner Gremien, ob sie ihn wieder für die Wahl aufstellen möchten, sagte er bei einem RHEINPFALZ-Redaktionsgespräch am Freitag in Ludwigshafen. Baldauf war in der Vergangenheit bei Kommunalwahlen regelmäßig über Parteigrenzen hinweg erfolgreichster Sammler von Personenstimmen. Er halte eine kommunale Verwurzelung von Abgeordneten in ihrem jeweiligen Wahlkreis für wichtig, betonte Baldauf. Den Status der CDU als stärkste Stadtratsfraktion wolle man halten: „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagte er. Mit Blick auf die bereits im kommenden Jahr anstehende Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal sagte Baldauf, dass „in den nächsten Tagen“ eine Entscheidung zu treffen sei, wer für die CDU ins Rennen geht. Seit 2016 ist sein Parteikollege Martin Hebich (49) als Nachfolger von Theo Wieder Chef der Verwaltung.

Einen ausführlichen Bericht zum Redaktionsbesuch finden Sie hier.