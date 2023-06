In einem Jahr, voraussichtlich am 9. Juni 2024, werden die Kommunalparlamente in Rheinland-Pfalz neu gewählt. Bisher sind in fast allen Gremien Frauen unterrepräsentiert. Viele Parteien schreiben sich auf die Fahnen, dass sich das ändern soll. Vier Vorreiterinnen aus der Vorderpfalz berichten, wie das klappen kann und woran es oft noch scheitert. Über ihre Erfahrungen lesen Sie hier.