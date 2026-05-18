Das Westpfalz-Klinikum mit Standorten in Kaiserslautern, Kusel ( Kreis Kusel), Rockenhausen sowie Kirchheimbolanden (beide Donnersbergkreis) und das Kreiskrankenhaus Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) wollen noch enger zusammenarbeiten. Dazu wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, wie die beiden kommunalen Krankenhäuser am Montag mitteilten.

Ziel sei eine „bestmögliche Patientenversorgung in der Schnittstellenregion Westpfalz/Vorderpfalz“. Die Verzahnung betreffe mehrere Schwerpunkte, wie Neurochirurgie, Neurologie, Urologie, Mammachirurgie und Geburtshilfe sowie Perinatalversorgung. Der Umfang der Kooperation richte sich nach den medizinischen Anforderungen des jeweiligen Behandlungsfalles, heißt es weiter.

Gleichzeitig wollen die Kliniken in Zeiten der Gesundheitsreform Stärken bündeln, Doppelstrukturen vermeiden und die Versorgung der Region Pfalz/Leiningerland langfristig sichern.