Durch die milden Winter sind Zecken kaum oder nur noch für kurze Zeit inaktiv. Das macht sich an den Infektionszahlen bemerkbar – auch in der Pfalz. In diesem Jahr gab es bereits die ersten Borreliose-Fälle – unter anderem im Kreis Bad Dürkheim und im Kreis Südliche Weinstraße. Wie Experten die Lage einschätzen und was man tun kann, um sich zu schützen lesen Sie hier.