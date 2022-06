Nach Medienberichten steht der 1. FC Kaiserslautern vor der Verpflichtung von Erik Durm. Der Rechtsverteidiger steht aktuell bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt unter Vertrag, kam dort in der vergangenen Saison aber kaum noch zum Zug. Sieben Einsätze in der Bundesliga und zwei Partien in der Europa League stehen für den 30-Jährigen in der Spielzeit 2021/22 in der Statistik.

Beim Zweitliga-Aufsteiger könnte Durm, gebürtig aus Pirmasens, eine Lücke im Kader von Cheftrainer Dirk Schuster schließen. Durm wurde 2014 Weltmeister, kam auf dem Weg zum Titel aber nicht zum Einsatz.

Der FCK hatte zuletzt schon mit dem Verpflichtung von Andreas Luthe für Aufsehen gesorgt. Der Torhüter kam von Europa-League-Qualifikant 1. FC Union Berlin auf den Betzenberg.