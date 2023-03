Der Deutschland-Takt nach Schweizer Vorbild soll die Bahn hierzulande voran bringen. Der Satz, das geschehe „in den nächsten 50 Jahren“, nährt aber den Verdacht, dass das Projekt nicht ernst genommen wird.

Selten hat ein parlamentarischer Staatssekretär mit einem einzigen Satz so viel Wirbel ausgelöst wie Michael Theurer (FDP) mit der Ankündigung der Deutschland-Takt werde „in den nächsten 50 Jahren“ umgesetzt. Das wurde vielfach so verstanden, dass mit einem attraktiven Bahnangebot nach Schweizer Vorbild nicht vor 2070 zu rechnen ist. Theurers Äußerung hat, so ungeschickt sie war, bei fairer Betrachtung einen wahren Kern. Der vorliegende Zielfahrplan, der von dem Schweizer Unternehmen SMA stammt, erfordert mehrere Neubaustrecken, deren Planung teilweise noch in der Anfangsphase ist. Sie werden sicher nicht bis 2030 fertig sein. Auch in der Schweiz, die zu Recht als Vorbild gilt, hat es rund 20 Jahre gedauert, bis das Programm „Bahn 2000“ aus dem Jahr 1985 schließlich Ende 2004 in einer ersten großen Etappe umgesetzt werden konnte. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man zwei oder fünf Jahrzehnte für die Umsetzung eines solchen Konzepts anpeilt. Nähere Informationen zum Stand in Sachen Deutschland-Takt finden Sie hier.

Zwei Drittel der Bundesbürger sind einem Medienbericht zufolge dafür, dass mehr Staatsgelder in das Schienennetz fließen sollen als in den Straßenbau. Die Frage, ob „die Bundesregierung mehr Geld für den Ausbau von Eisenbahnstrecken als für den Ausbau von Straßen ausgeben“ solle, hätten 66 Prozent von 1000 Befragten bejaht, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar. Näheres zu der Umfrage finden Sie hier.