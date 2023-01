Das sparsamere Heizen in diesem Winter wird Experten zufolge für mehr Schimmelschäden in Wohnungen und Häusern sorgen. Viele Wohnungen bleiben kühler als üblich. Wer nicht ausreichend lüftet, muss mit Schimmel rechnen. Die Gefahr gilt als besonders hoch in älteren Bestandsgebäuden und hier vor allem in den schlecht wärmegedämmten Mehrfamilienhäusern der 1960er und 70er Jahre.

