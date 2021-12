++Lichterfahrten in der Westpfalz++Polizei gerüstet für "Montagsspaziergänge"++Corona-Expertenrat sieht Handlungsbedarf++

Expertenrat empfiehlt rasche Kontaktbeschränkungen

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. Zum Artikel

Lichtertraktoren begeistern Tausende am Straßenrand (mit Bilderstrecke und Video)

Um die 50 geschmückte und beleuchtete Bulldogs waren am Freitag Richtung Pirmasens und am Samstag Richtung Zweibrücken unterwegs. Zum Artikel und der Lichterfahrten im Kreis Kaiserslautern.

Corona-Protest am Montag: Was kommt auf die Pfalz zu?

Vor einer Woche haben pfalzweit etwa 2500 „Spaziergänger“ gegen Corona-Regeln protestiert. Nun wird im Internet für eine Neuauflage getrommelt. Die Behörden wollen sich nicht wieder überrumpeln lassen. Aber auch die Impfgegner-Szene feilt an ihrer Strategie. Zum Artikel

Eklat bei Fußballspiel: Spielabbruch nach Rassismusvorfall

Eklat in der 3. Fußball-Liga. Ein rassistischer Vorfall führt zum Abbruch der Partie in Duisburg. Nicht nur der betroffene Osnabrücker Profi ist geschockt. Zum Artikel

Sind Fälle von Impfdurchbrüchen wie Geboosterte zu behandeln?

Bianca Prismantas-Emrich war gegen Covid-19 geimpft, als sie sich infizierte. Als Genesene und Geimpfte fordert die 42-Jährige für Impfdurchbruch-Fälle eine Ausnahme von 2G plus. Also: ins Restaurant ohne Test. Ihren Status vergleicht sie mit dem der „Geboosterten“. Was Experten dazu sagen. Zum Artikel

Schulkleidung: Die Leggings-Frage oder wem ist hier was zu eng?

Sind Leggings ein angemessenes Kleidungsstück für die Schule? Markus Meier, Leiter der Mannlich-Realschule plus, sagt dazu ganz deutlich: Nein, sind sie nicht. Beatrice Whitely aus Contwig hält das Verbot der enganliegenden Beinkleider indes für überzogen. Zum Artikel

Zwei Tote nach Feuer in Wohnung – Opfer sollen Kinder sein

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen – dabei könnte es sich um zwei Kinder handeln. Zum Artikel