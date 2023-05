Am Samstag, 6. Mai, tritt Deutschlands derzeit wohl beliebteste Komikerin in Bad Dürkheim beim SWR3-Comedy-Festival auf. Die RHEINPFALZ hat sie vorab interviewt.

„Es wird alles immer komplizierter, man weiß nicht mehr, was man darf und was man sagen kann – all das sollen die Leute bei mir hinter sich lassen“; sagt Mirja Boes über ihre Art der Comedy. „Ich fahre ganz gut damit, dass ich Quatsch mache. Wer keinen Quatsch will, macht eben nicht mit.“

