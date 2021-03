Schwer verletzt wurden zwei Motorradfahrer laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der L499 in Höhe Schwarzbach. Ein 48-jähriger Motorradfahrer war von Johanniskreuz kommend in Richtung Elmstein unterwegs und wollte unmittelbar vor einer leichten Linkskurve ein Wohnmobil überholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer, sodass beide zusammenprallten. Beide Männer stießen danach gegen eine Steinmauer. Der 48-Jährige erlitt laut Polizei eine offene Unterschenkelfraktur, der 49-Jährige eine Rippenserienfraktur. Ein Rettungshubschrauber transportierte sie ins Krankenhaus. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Gesamtsachschaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro. Die L499 war für mehrere Stunden gesperrt.