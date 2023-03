Die Kollerfähre, die die badische Gemeinde Brühl mit der linksrheinischen Kollerinsel bei Otterstadt verbindet, nimmt am Mittwoch, 15. März, ihren Betrieb wieder auf. Tolga Mustroph vom gleichnamigen Schifffahrtsunternehmen, der den Betrieb vom Land Baden-Württemberg übernahm, hat die Fährzeiten ausgeweitet. Es gibt nun keine Mittagspause mehr. In der Vorsaison (15. bis 31. März) und in der Nachsaison im Oktober verkehrt die Fähre durchgängig von 10 bis 17 Uhr. In der Hauptsaison (April bis Ende September) pendelt sie von 10 bis 19.30 Uhr. Die Fährzeiten können laut Mustroph bei hoher Nachfrage ausgeweitet werden. Er nennt als Beispiele gutes Wetter, eine gesperrte Rheinbrücke oder wenn die Altriper Fähre außer Betrieb sein sollte.

