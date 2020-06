Das Ringen um die Tonbänder mit den Memoiren von Altkanzler Helmut Kohl zieht sich weiter hin – mindestens bis August. Ein für Donnerstag erwartetes Urteil am Bundesgerichtshof wird nun doch noch nicht gefällt, wie die RHEINPFALZ am Mittwoch erfuhr.

Bereits im März wollte der BGH in Karlsruhe die Revision in einem Gerichtsverfahren verhandeln, in dem Kohls Witwe Maike Mohl-Richter als Kägerin auftritt und der Journalist Heribert Schwan der Beklagte ist. Konkret geht es darum, ob Kohl-Richter einen Anspruch darauf hat, von Schwan zu erfahren, wie viele Kopien er von Tonbandaufzeichnungen und sonstigen Unterlagen gemacht hat, die für die Memoiren des Altkanzlers benutzt wurden. Auch über den Verbleib der Kopien begehrt Kohl-Richter Auskunft. Schwan war der offizielle Ghostwriter Kohls. Später überwarfen sich die beiden.

Die ursprünglich für März angesetzte BGH-Verhandlung über die Urteile der Kölner Vorinstanzen wurde abgesagt, das Verfahren werde schriftlich geführt, hieß es damals. Die Urteilsverkündung in der Sache III ZR 136/18 wurde für diesen Donnerstag um 10 Uhr terminiert. Diese entfalle aber, wie Kohl-Richters Anwalt der RHEINPFALZ am Mittwoch mitteilte und Heribert Schwan der RHEINPFALZ bestätigte. Grund: Der III. Zivilsenat wolle nun doch mündlich verhandeln und zwar am 20. August.

Die konkrete Begründung soll am Donnerstag vom III. Zivilsenat in einem Hinweisbeschluss verkündet werden. Der Streit um die Tonbänder, die 2001 und 2002 angefertigt wurden, beschäftigt die Gerichte schon seit 2014.