Gleichberechtigung: Kommt bald der Pfälzer Weinkönig?

Erstmals durften sich in diesem Jahr für das Amt der Landauer Weinprinzessin auch Männer und diverse Personen bewerben. Doch Revolutionäre sind die Landauer nicht. Längst gibt es neben den klassischen Königinnen und Prinzessinnen andere Weinhoheiten – auch in der Pfalz. Zum Artikel

Speyerer Familie als Fernsehstars

„Doku-Serie“ heißt ein Fernsehformat, das so beliebt ist, weil es echte Menschen zeigt. Bei „Babyalarm – Eltern am Limit“ von RTL2 hat eine junge Speyerer Familie mitgemacht. Sie hat es nicht bereut, einen „ganz nahen und intimen Blick“ gewährt zu haben, wie der Sender wirbt. Einiges lässt sie im Rückblick schmunzeln. Zum Artikel

Warum in der Südwestpfalz eine rekordverdächtige Nussernte erwartet wird

Wer soll diese riesige Anzahl von Nüssen alle auflesen und verwerten? Diese Frage beschäftigt nicht nur Albert Westrich aus Schmitshausen. Überall im Zweibrücker Land steht eine Rekordernte bevor. Zum Artikel

Spartipps: So verbraucht das Auto weniger Sprit

Die Kraftstoffpreise sind bereits schwindelerregend geklettert. Auto stehen lassen? Das kommt für die wenigsten in Frage. Aber weniger verbrauchen, das geht. Wie? Das erklärt Markus Haaß. Der Fahrschul-Chef kreidet vielen Fahrern Fehler schon vorm Losbrausen an. Zum Artikel

Energiekosten: Vogelrettung in Gefahr

Die Energiekrise zehrt am Geldbeutel und an den Nerven: Strom und Gas werden immer teurer, viele Menschen verzweifeln mittlerweile an den Kosten. Eine von ihnen ist Susa Dorné, Leiterin der Wildvogelrettung Bad Dürkheim. Sie sieht in den Teuerungen eine Gefahr für die Tierwelt. Zum Artikel

Wenn die Sonne blendet: Das sollten Verkehrsteilnehmer beachten

Im Herbst verändert sich der Stand der Sonne. Befindet man sich dann zur falschen Zeit am falschen Ort, kann es gefährlich werden. Um solchen Fällen vorzubeugen, hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ein paar Sicherheitshinweise parat. Zum Artikel

Kohl-Grab: Stadt Speyer droht mit Rückbau des Zauns

In der Debatte um die Gestaltung des Grabs von Altbundeskanzler Helmut Kohl in Speyer droht eine Eskalation. Die Stadtverwaltung hat sich „ein weiteres und letztes Mal an die Witwe gewandt und sie aufgefordert, Zaun und Kamera um die Grabstätte zu entfernen“, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Zum Artikel