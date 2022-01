Neue Corona-Regeln ab Freitag

In Rheinland-Pfalz treten am Freitag die neuen Corona-Bestimmungen in Kraft. Die RHEINPFALZ gibt den Überblick. Zum Artikel

Gerechtigkeit aus Koblenz für Assads Folteropfer

Der Oberlandesgericht Koblenz hat einen syrischen Agenten wegen Taten, die er in Syrien begangen hat, zu einer Haftstrafe verurteilt. Möglich macht es das Völkerstrafgesetzbuch: Verbrechen gegen die Menschlichkeit können praktisch überall geahndet werden. Zum Artikel

Falsch positive Schnelltests: Das kann die Ursache sein

Am Pamina-Gymnasium in Herxheim sind Corona-Selbsttests wiederholt falsch-positiv ausgefallen – immer bei denselben Kindern. Jetzt scheint die Ursache bekannt zu sein. Zum Artikel

Vollzeit-Job und obdachlos

Er kann bei Verwandten unterkommen, sonst säße er auf der Straße. Doch faktisch ist ein 22 Jahre alter Landauer obdachlos – und das, obwohl er Vollzeit arbeitet. Was ist da schiefgelaufen? Zum Artikel

Stiko empfiehlt Booster für Jugendliche ab 12

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich generell für eine Corona-Auffrischimpfung auch bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen. Vor allem ein Argument spricht laut Stiko dafür. Zum Artikel

Corona-Teststation wegen Hygienemängeln geschlossen

Unter anderem wegen hygienischer Mängel wurde Mitte Dezember eine Corona-Teststelle in Neustadt geschlossen. Dagegen hatte die Betreiberin geklagt. Das Gericht hat nun dem Land recht gegeben. Zum Artikel

Abi in der Pandemie: „Gebeutelter Jahrgang“

Ob mit Masken oder ohne – Schüler und Schulleiter der Ludwigshafener Oberstufen sind froh, das Abitur überhaupt durchführen zu können. Nach zwei Jahren Pandemie ist das Stück Stoff auch bei der Abschlussprüfung längst kein Aufreger mehr. Zum Artikel

Schlag gegen Telefonbetrüger-Bande

Die Mitglieder der Bande sollen sich als Polizeibeamte ausgegeben und vornehmlich ältere Menschen anrufen haben, um Wertsachen oder Geld zu ergaunern. Ihnen wird aber noch mehr vorgeworfen. Zum Artikel

Schreinerei geht in Flammen auf

Die Produktionshalle einer Schreinerei im nordpfälzischen Bolanden ist bei einem Brand am Donnerstagmorgen komplett zerstört worden. Die Rauchwolke zog durch mehrere Gemeinden. Zum Artikel

Nordschwarzwald: Am Wochenende Schnee garantiert

Mit den kühleren Temperaturen der letzten Tage kommen im Schwarzwald auch die Skilifte wieder ins Laufen. Die Bedingungen derzeit seien sehr gut, berichten die Liftbetreiber. Zum Artikel