[Aktualisiert 21.05 Uhr] SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstagabend auf getrennten Parteitagen dem Koalitionsvertrag zur Weiterführung ihrer Ampel-Regierung zugestimmt.

Die Delegierten der rheinland-pfälzischen SPD stimmten am Donnerstagabend auf einem digitalen Parteitag mit 96,2 Prozent für den Koalitionsvertrag, den die Parteispitze der Sozialdemokraten mit Grünen und FDP in den vergangenen Wochen ausgehandelt hat. Die Zustimmung aller drei Parteien ist für die Fortsetzung des Ampelbündnisses bis 2026 notwendig. Die rund 320 SPD-Delegierten wählten zudem den Parteivorstand. Der Landesvorsitzende, Innenminister Roger Lewentz, erhielt 89 Prozent Ja-Stimmen. Der Stellvertreter Alexander Schweitzer wurde ebenfalls mit 89 Prozent gewählt, Doris Ahnen mit 84 Prozent und Hendrik Hering mit 79 Prozent. Als neuer Generalsekretär ist der bisherige Landtagsabgeordnete Marc Ruland aus Andernach vorgeschlagen. Der bisherige Generalsekretär Daniel Stich wird Ministerialdirektor im künftigen Wissenschafts- und Gesundheitsministerium.

Auch die Mitglieder der Grünen-Landesdelegiertenversammlung stimmten dem Koalitionsvertrag mehrheitlich zu. Insgesamt 198 Delegierte konnten abstimmen. 165 stimmten dafür, 15 dagegen, 18 enthielten sich. Die Spitzenkandidatin und künftige Ministerin, Anne Spiegel, warb in ihrer Rede vor den 198 Delegierten für die Zustimmung zum Koaltionsvertrag. Einfach seien die Verhandlungen mit SPD und FDP nicht gewesen. „Es waren Verhandlungen, bei denen viel gerungen wurde“, betonte Spiegel. Mit einem Wahlregebnis von 9,3 Prozent könne man das Wahlprogramm der Grünen nicht 1:1 im Koalitionsvertrag unterbringen. Dennoch haben man eine starke, grüne Agenda. Die Pfälzer Kreisverbände sprachen sich mehrheitlich für den Koaltionsvertrag aus. Kritik gab es allerdings an der Umsetzung des Tierschutzes. Der Kreisverband Südwestpfalz hatte bereits vor der Versammlung angekündigt, nicht für den Vertrag zu stimmen.

Die Delegierten der rheinland-pfälzischen FDP haben am Donnerstagabend nach rund zweistündiger Debatte dem mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt: 131 Ja-Stimmen standen 23 Nein und vier Enthaltungen gegenüber. Zuvor hatte es eine fast zweistündige Debatte mit teils harter Kritik am Verhandlungsergebnis gegeben. Einige Delegierte vermissten in dem 183 Seiten umfassenden Koalitionspapier die liberale Handschrift. Die Befürworter verwiesen auf das schwache Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl an 14. März. Gemessen daran sei viel erreicht worden.