Die Ampelkoalition bekennt sich „zum Ausbauziel 100 Prozent Erneuerbare Energien bis 2030“. Dies bedeute den „Netto-Ausbau von 500 Megawatt Photovoltaik und 500 Megawatt Windkraft pro Jahr“. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien solle „als allgemeines öffentliches Interesse im Klimaschutzgesetz“ verankert werden. So steht in dem mehr als 180 Seiten dicken Entwurf des Koalitionsvertrags, den SPD, Grüne und FDP für die Legislaturperiode bis 2026 ausgehandelt haben. Auf drei parallel stattfindenden Parteitagen soll am Donnerstagabend darüber abgestimmt werden. Der RHEINPFALZ liegt der Entwurf vorab vor. In den Entwicklungszonen des Pfälzerwaldes sollen sich künftig Windräder drehen dürfen, aber die Koalition hält am Unesco-Welterbestatus des Biosphärenreservates Pfälzerwald fest.

Rheinland-Pfalz-Takt erst im Jahr 2030 fortschreiben

Den Verkehrsbereich teilt die neue Ampelkoalition auf zwei Ministerien auf. Das FDP-geführte Wirtschafts- und Verkehrsministerium ist weiterhin für den Straßenbau und für Radwege zuständig, den öffentlichen Nahverkehr haben SPD, Grüne und FDP dem grün geführten Klimaschutzministerium zugeordnet. Für das im Dezember verabschiedete Nahverkehrsgesetz solle „zügig“ der Nahverkehrsplan entwickelt werden, steht im neuen Koalitionsvertrag. Die Fortschreibung des Rheinland-Pfalz-Taktes wird aber erst für das Jahr 2030 angepeilt.

Für junge Menschen soll es günstiger werden, Busse und Bahnen zu nutzen. Auf Seite 70 des Koalitionsvertrags steht: „Wir werden in dieser Legislaturperiode mit dem Einstieg in ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen starten.“ Bereits am Freitag hatte die Verhandlungsführerin der Grünen, Umweltministerin Anne Spiegel, zugesagt, dass das Ticket spätestens 2026 kommt. Wer unter den Begriff „junge Leute“ fällt, bleibt offen.

Tablet Teil der Schulbuchausleihe

In der Bildungspolitik wird es einige Veränderungen geben: Zur Schulbuchausleihe soll künftig gehören, dass alle Schüler ein digitales Endgerät gegen Gebühr ausleihen können. Die Ferienschule, die in der Corona-Pandemie erstmals eingesetzt wurde, um Lerndefizite zu beheben, soll verstetigt werden.

