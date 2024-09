Im Neustadter Stadtrat wird künftig eine Koalition aus FWG, CDU und FDP den Ton angeben. Die beiden Parteien und die Wählergruppe teilten am Freitag mit, dass sie am Dienstag, 10. September, eine Koalitionsvereinbarung für die Jahre 2024 bis 2029 unterzeichnen werden. Die drei künftigen Partner hatten nach der Kommunalwahl im Juni Anfang August mitgeteilt, dass sie nach intensiven Sondierungsgeprächen beschlossen hätten, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Alle drei Fraktionsführer hatten dabei betont, dass es in dieser Konstellation die größten Übereinstimmungen gebe. Gespräche hatte es auch mit SPD und Grünen gegeben. Zumindest die Grünen hatten nach RHEINPFALZ-Informationen aber nicht das Gefühl, dass sie ernsthaft in Frage gekommen wären. Insbesondere die CDU gilt als inhaltlich weit entfernt von den Grünen. Die künftige Koalition nimmt 24 der 44 Sitze im Stadtrat ein (FWG und CDU jeweils elf, FDP zwei). In der zurückliegenden Amtszeit gab es im Neustadter Rat keine Koalition, bei den Abstimmungen bildeten sich oft spontan Mehrheiten.