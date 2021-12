Es scheint Diskussionsbedarf zu geben rund um die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer – oder sagen wir: rund um die 20 Fragen unseres großen Dialekt-Preisrätsels vom 28. November (klicken Sie sich hier direkt zum Rätsel). Und wir freuen uns darüber, denn genau das wollte die Redaktion der RHEINPFALZ am SONNTAG erreichen: „Let’s talk about Pälzisch!“ – Lasst uns über das Pfälzische reden! Einschätzungen wie „ganz schön schwer“, „knifflig diesmal“, aber auch Kommentare wie „wohl schwierig, aber lösbar“ erreichten uns in der ersten Woche zusammen mit Hunderten von Lösungsvorschlägen. Sehr oft berichten Leser, dass sie Familien- oder Freundesrat gehalten haben, um auf die richtigen Antworten zu kommen. Verraten können wir natürlich noch nichts, außer vielleicht das: Die beiden Übersetzungsfragen – vom schwurbeligen Hochdeutsch in knackigen Dialekt – haben sehr viele Mitmacher perfekt gemeistert. Zu gewinnen gibt es unter anderem Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 200 Euro, leckere Pfalzkisten und die Bücher „Saach blooß“ und „Können Sie Pfälzisch?“ Noch bis einschließlich Donnerstag, 9. Dezember, können Sie mitmachen. Senden Sie Ihre Lösungen an:

RHEINPFALZ am SONNTAG, Ostbahnstraße 12, 76829 Landau, Fax: 06341/281-165, E-Mail: ras-aktion@rheinpfalz.de – Kennwort:„Können Sie Pfälzisch?“