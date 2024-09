Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus. Der 32-Jährige, der nach dem Rücktritt von Manuel Neuer die Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft ist, zog sich während des Ligaspiels des FC Barcelona beim FC Villarreal einen „kompletten Riss der Patellasehne“ im rechten Knie zu, wie die Katalanen mitteilten. Er soll bereits am Montag operiert werden.

Der Torwart wird erst mal länger kein Spiel mehr bestreiten können – eine Nachricht, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in dessen Planungen schwer beeinflusst. Ter Stegen war nach Neuers Entscheidung nach der Heim-EM im Tor gesetzt. Die deutshe Auswahl bestreitet ihre nächsten Spiele in der Nations League am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage später in München gegen die Niederlande.

Als jahrelanger Kronprinz hinter Neuer kommt ter Stegen bislang auf 42 Länderspiele, zuletzt stand er beim 5:0 gegen Ungarn und 2:2 in den Niederlanden in der Nations League im deutschen Tor. Das erklärte Ziel ist die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Nagelsmann hatte ihn als seine „klare Nummer eins“ bezeichnet.

Einen Kommentar zum Ausfall ter Stegens lesen Sie hier.