Zwei Zecher sind in der Nacht zum Sonntag mit einem Barbesitzer in der Ludwigshafener Innenstadt geraten. Der Wirt alarmierte gegen 3 Uhr die Polizei. Die beiden Gäste waren betrunken und aggressiv, heißt es weiter im Polizeibericht. Die beiden Männer ließen sich nicht beruhigen. Die Streife nahm sie in Gewahrsam. Die Nacht verbrachten der 29-Jährige und der 54-Jährige zur Ausnüchterung in einer Zelle.