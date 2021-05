Knallgeräusche in einem Mehrfamilienhaus haben am Freitagmorgen einen größeren Polizeieinsatz in Dannenfels (Donnersbergkreis) ausgelöst. Das hat die Polizei in Worms am Montag auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Demnach war am frühen Freitagmorgen eine Meldung eingegangen, dass es in der fraglichen Wohnung drei Mal geknallt habe, einmal verbunden mit einem Lichtblitz.

Da dies auf Schusswaffengebrauch und eine potenziell lebensgefährliche Einsatzlage habe schließen lassen, seien ein Sonder-Einsatz-Kommando und weitere Polizeikräfte zusammengezogen worden. Es hätten sich vor Ort allerdings keine Hinweise auf Schusswaffengebrauch ergeben, so die Polizei. Gefunden habe man eine Schreckschusswaffe, die aber offenbar nicht abgefeuert worden sei. Der Bewohner der Wohnung sei wohlbehalten angetroffen worden und habe auch erklärt, nicht geschossen zu haben.

Gefunden worden sei hingegen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, was weitere Ermittlungen nach sich ziehen werde. Im Einsatz waren über 20 Beamte, der Bereich um das Haus musste weiträumig abgesperrt werden. Gegen halb fünf hatte der Einsatz begonnen, abgeschlossen war er nach weiteren Polizeiangaben um 6 Uhr.