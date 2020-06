Am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr meldete ein Anwohner im Quadrat S 3 in der Mannheimer Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einem Mann. Laut Polizei teilte der Zeuge mit, im Verlauf des Streits auch mehrere Knallgeräusche wahrgenommen zu haben. Die Polizei rückte daraufhin mit acht Streifenwagen an. Über die Herkunft der Knallgeräusche konnten die Beamten aber nichts in Erfahrung bringen. Hinweise darauf, dass Schüsse abgefeuert worden seien, habe es keine gegeben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.