Ein brennendes Gebüsch in der Julius-Kügler-Straße in Kaiserslautern sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Laut Polizeibericht hörten die Hausmeister der dortigen Schillerschule gegen 15 Uhr einen lauten Knall und sahen, wie zwei Kinder wegliefen. Das Gebüsch vor der Sporthalle fing laut Polizei sofort Feuer. Die genaue Brandursache ist bisher ungeklärt. Der Brand konnte schnell gelöscht und der Schaden somit relativ gering gehalten werden, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.