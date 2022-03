In Landau kann man an etlichen Parkscheinautomaten Tagestickets lösen, auch wenn man sie nicht nutzen darf. Zwei Autofahrer schildern, dass sie alles richtig machen wollten, aber trotzdem später ein Knöllchen unterm Scheibenwischer fanden. Ein Anwalt für Verkehrsrecht meldet zweifel an, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Trotzdem ist nur ein Fall gut ausgegangen. Mehr zum Thema lesen Sie hier