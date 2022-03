Der Pirmasenser Sven Knieriemen hat zehn Wochen lang im Abnehm-Camp von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ gegen seine Pfunde gekämpft und fast 50 Kilo verloren. Der RHEINPFALZ hat er erzählt, wie es ihm in der Fernsehsendung ergangen ist und welche Ziele er hat.

Die Anzahl der Straftaten am Zweibrücker Busbahnhof hat sich in fünf Jahren verdreifacht. Die Statistik der Polizei zeigt aber, dass eine Videoüberwachung gar nicht so viel helfen würde.

In Zweibrücken wird das Parken billiger. Das System hatte aber ein paar Kinderkrankheiten: Leute bekamen Knöllchen, obwohl sie einen gültigen Parkschein hatten.

Ein Wasserschaden hat den neuen Zweibrücker Kindergarten um Monate nach hinten geworfen, aber jetzt traut sich die Stadt wieder, einen neuen Eröffnungstermin zu nennen.

Kleinsteinhausen soll schnelleres Internet bekommen. Gleich zwei Firmen haben Interesse dort ein Glasfasernetz zu bauen.

Im Grenzland tobt ein Nachbarschaftsstreit. Der Vorwurf: „Die Franzosen machen unsere Wege kaputt.“

Eine Hauensteinerin hat bei Jörg Pilawa fast 25.000 Euro gewonnen. Dabei hatte sie sich gar nicht selbst für die Quizshow angemeldet.