Lohnt es sich, Knöllchen nicht zu zahlen?

Der Eigentümer eines Autos wehrt sich gegen ein Knöllchen. In letzter Instanz gibt ihm das Verfassungsgericht recht. Können Autofahrer nun machen, was sie wollen?

Auftakt der RHEINPFALZ-Sommeraktionen

Die Sommerferien haben begonnen und damit starten auch wieder unsere Sommeraktionen für Leser. Wer einen Blick hinter die Kulissen unseres Druckzentrums in Oggersheim werfen will, kann sich bis Montag anmelden.

Neuer Bus für Fahrt ins Freibad

Wasserratten brauchen einen Ersatz fürs Rebmeerbad in Bad Bergzabern. Das Freibad in Steinfeld zum Beispiel. Der Weg dorthin wird in den Ferien erleichtert.

Automatenkiosk hat endlich geöffnet

Am Donnerstag kam das Go der Stadtverwaltung, am Freitag hat der Automatenkiosk Quickmart 24 in Landau geöffnet – mehr als vier Monate nach dem geplanten Start.

Im Sommer fallen Schichten aus

Vom Verbrenner zum E-Truck: Die Transformation im Daimler-Lastwagenwerk in Wörth schreitet zügig voran. Gleichzeitig haben gerade viele Mitarbeiter des Lastwagenwerks kürzere Arbeitstage. Wie passt das zusammen?

„Frühstücksomas“ weiten Angebot aus

Es ist ein echter Gewinn für die Jüngsten in Germersheim: Der Verein brotZeit versucht, jedem Kind ein kostenloses Frühstück anzubieten. Mit Hilfe von Spenden und der ehrenamtlichen Arbeit der „Frühstücksomas.“