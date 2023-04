Lidl hat sich noch einmal eingehend mit dem Strafzettel befasst, den der RHEINPFALZ-Leser Jürgen Brandstädter am 1. März auf dem Parkplatz in der Talstraße bekommen hat. Der Discounter hat gute Nachrichten für den Neustadter.

Jürgen Brandstädter hatte am 1. März vormittags für wenige Minuten auf dem Lidl-Parkplatz in der Talstraße gehalten, um Croissants zu kaufen. Weil er beim Abstellen des Autos die Parkplatzbegrenzung leicht überschritten hatte, bekam er einen Strafzettel in Höhe von 24,90 Euro. Er beschwerte sich, bekam jedoch nur eine weitere Zahlungsaufforderung – wegen des höheren Aufwands nun in Höhe von 42,80 Euro. Brandstädter ärgerte sich sehr über den Vorfall.

Dazu teilt eine Sprecherin von Lidl nun mit: „Den Vorfall vom 1. März 2023 auf dem Parkplatz in der Talstraße 14 haben wir intensiv geprüft und sind in Rücksprache mit dem Dienstleister gegangen. Dem Kunden wird nach Zahlungseingang die Summe von 42,80 Euro zurückerstattet.“

Die Unternehmenssprecherin betont, dass es für die Nutzung der Supermarktparkplätze Spielregeln (Einhaltung der Parkbuchten, Höchstparkdauer) gebe, damit alle Kunden „ausreichend Parkmöglichkeiten“ finden. Die Parkplätze seien mit Schildern versehen, damit jeder Kunde sich über die jeweiligen Bedingungen informieren könne. Auf dieser Basis würden mit Strafzetteln dann „Vertragsstrafen“ verhängt. Bei Problemen sollten Kunden ihren Lidl-Kassenzettel beim Kundenservice vorlegen, damit ein Verwarnungsgeld überprüft werden könne, so die Sprecherin. Dies gilt dann auch für andere RHEINPFALZ-Leser, die sich nach dem Bericht vom Dienstag gemeldet hatten und berichteten, dass sie Strafzettel bekommen hätten, da sie laut den Parkplatzsensoren über Stunden dort geparkt hätten – tatsächlich seien es nur wenige Minuten gewesen.