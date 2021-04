Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfungen in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegen. Die Kultusministerinnen und Kultusminister lassen die Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/2021 durchführen, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) nach einer Mitteilung vom Donnerstag beschlossen hat.

In Rheinland-Pfalz haben die Abiturienten an Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang (G9) und an Integrierten Gesamtschulen bereits ihre Abiturprüfungen abgelegt. An Gymnasien mit achtjährigem Bildungsgang (G8) sowie Abend- und Beruflichen Gymnasien beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen ab dem 30. April.