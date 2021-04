Toni Kroos steht mit Real Madrid im Halbfinale der Fußball-Champions-League und hat damit eine Überraschung im Duell mit dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool verhindert. Nach dem 3:1 im Hinspiel reichte dem spanischen Rekordmeister am Mittwochabend im Stadion an der Anfield Road in Liverpool ein 0:0 zur Rückkehr unter die besten vier Teams Europas. Dort geht es nun gegen den FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel.

Trotz vieler guter Chancen traf Liverpool, Champions-League-Sieger 2019, nicht und wartet nun seit mehr als zwölf Jahren auf einen Sieg gegen Real. Die erneute Teilnahme an der Königsklasse ist nun noch mehr in Gefahr, weil nur noch der Qualifikationsweg über die Liga bleibt. In der Premier League ist der Klub sieben Spieltage vor dem Ende nach einer schwierigen Saison aber nur Sechster. Die Top Vier aus England sind qualifiziert.