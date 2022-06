Das Wormser Klinikum hat über das Traumanetzwerk Rheinhessen einen schwerstverletzten Soldaten aus der Ukraine zur Behandlung aufgenommen. Es ist der erste Soldat aus dem südosteuropäischen Kriegsgebiet, der in Worms medizinisch versorgt wird.

Wie das Klinikum berichtet, war der junge Mann am Montagabend gemeinsam mit einem anderen schwer verwundeten Soldaten mit einer Bundeswehrmaschine in Frankfurt am Main gelandet und wird nun im Zentrum für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie des Wormser Klinikums medizinisch versorgt. Der Soldat erlitt im Krieg, den Russland durch seinen völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine ausgelöst hatte, schwere Explosions- und Schussverletzungen.

Laut Mitteilung werden verwundete Soldaten aus der Ukraine nach ihrer Ankunft in Deutschland auf unterschiedliche Kliniken verteilt. Darum kümmert sich das Steuerungsgremium Kleeblatt, das 2020 für die deutschlandweite Verlegung von intensivpflichtigen Coronapatienten entwickelt worden war.