Für das Krankenhausgebäude in Annweiler gibt es Interessenten, die dort eine „Gesundheitsnutzung“ planen. Das sagte der Geschäftsführer des Klinikums Landau - Südliche Weinstraße, Guido Gehendges, im Landauer Hauptausschuss. Wie berichtet, gibt das Klinikum den Standort noch in diesem Jahr aus Kosten- und Effizienzgründen auf, will aber die beiden anderen Standorte des Verbundes in Landau und Bad Bergzabern stärken. Nach Angaben des Geschäftsführers werden 83 von 85 Mitarbeitenden beim Klinikum bleiben. Gehendges führte aus, dass es für den Verkauf des Annweilerer Hauses eine Bewertungsmatrix gebe, bei der die Anschlussnutzung mit 50 Prozent höher gewichtet werde als der gebotene Preis (30 Prozent).