Erstes Gremium gibt grünes Licht für Schließung

Das Ende des Klinikum-Standorts Annweiler naht: Der Kreistag hat gestern mit großer Mehrheit grünes Licht dafür gegeben, dass künftig nur noch die Standorte Bad Bergzabern und Landau betrieben werden.

Sushi im Englischen Garten

Nun ist Landau um einen Gastronomiebetrieb reicher: Im Englischen Garten in der Reiterstraße öffnet das Kyo Sushi und Grill seine Küche. Die Geschäftsführerin hat es von Stuttgart in die Südpfalz verschlagen.

Gemeinsam Segen empfangen

Eine große bundesweite Taufaktion der Evangelischen Kirche lockte am Wochenende die Menschen in die freie Natur. Auch bisher Unentschlossene haben sich nun zum Eintritt in eine Glaubensgemeinschaft durchgerungen.

Kein Ende des Booms in Sicht

Während der Pandemie wurden in den Geschäften zeitweise die Fahrräder knapp. Doch auch jetzt ebbt der Boom nicht ab. Was weiter für gute Verkäufe sorgt, lesen Sie hier.

Nur eine Wohnung ist noch zu haben

Der soziale Wohnungsbau befindet sich in der Krise. Nun wurden in Wörth 22 geförderte Wohnungen offiziell übergeben. Dabei musste die Wohnbau Wörth auch eine ganz neue Herausforderung bewältigt.