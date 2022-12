Für Ärzte und andere Mitarbeiter in Krankenhäusern gehören ungewöhnliche Gegenstände in diversen Körperöffnungen fast schon zum Berufsalltag. Ein besonders kurioser Fall ereignete sich jetzt aber laut diversen Medienberichten in der Klinik Sainte Musse in der südfranzösischen Stadt Toulon. Hier war ein 88-Jähriger in die Notaufnahme gekommen, weil eine Granate in seinem Rektum steckte. So diskret wie er vielleicht hoffte, konnte das Krankenhauspersonal die Sache jedoch nicht halten: Denn obwohl der Mann versichert habe, das Geschoss aus dem Ersten Weltkrieg könne nicht mehr explodieren, mussten Teile des Krankenhauses evakuiert werden. Auch die Intensivstation über der Notaufnahme war betroffen.

Granate ungefärhlich

Wie Medien weiter berichteten, identifizierten Sprengstoffexperten die Granate als ungefährliches Sammlerstück aus dem Ersten Weltkrieg. Anschließend sei sie aus dem Körper des Seniors entfernt worden. Ein Spezialist operierte die fünf bis sechs Zentimetern dicke und etwa 20 Zentimeter lange Granate aus dem Darm des Patienten. Laut der französischen Zeitung Var Matin gehe es dem 88-Jährigen gut.

Auf Twitter wurde das Bild der entfernten Granate bereits geteilt. Laut Medienberichten hätten die Ärzte vor Ort so etwas „auch noch nicht erlebt“.