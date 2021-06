Der 1. FC Kaiserslautern hat in seiner ersten Vorbereitungspartie auf die kommende Spielzeit einen locker-leichten Sieg errungen. Bei Verbandsligist Jahn Zeiskam gewannen die Roten Teufel am Donnerstagabend vor 500 Zuschauern mit 8:0 (4:0). Marvin Senger (3. Spielminute), René Klingenburg (13.), Marlon Ritter (26.) und Mike Wunderlich (36.) markierten die Kaiserslauterer Treffer vor dem Seitenwechsel, Klingenburg (67.; 85.), der eingewechselte Hendrick Zuck (82.) und Elias Huth (89.) erhöhten. Wunderlich und Zuck verwandelten Freistöße direkt, Klingenburg traf unter anderem per Hacke. Pech hatte Lucas Röser: Der zuletzt an Türkgücü München ausgeliehene Stürmer wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, zehn Minuten später musste er seinen Einsatz aufgrund einer Verletzung schon wieder beenden. Der ausgetauschte und bereits umgezogene Elias Huth wurde zurück auf den Rasen beordert.

Trainer Marco Antwerpen musste auf einige leicht angeschlagene oder mit Trainingsrückstand aufwartende Spieler verzichten, unter ihnen Heimkehrer Jean Zimmer, Hikmet Ciftci oder Stammtorwart Avdo Spahic. Auch Tim Rieder fehlte. Das allerdings hatte einen handfesteren Grund: Der 27-Jährige strebt nach RHEINPFALZ-Informationen einen Vereinswechsel an und hat die sportliche Führung um seine Freigabe gebeten.

