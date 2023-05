Schäden an Bäumen, vertrocknete Böden und ausgetrocknete Gewässer: Der Klimawandel hinterlässt immer deutlichere Spuren im Pfälzerwald. Das zeigt die Foto-Ausstellung von Rainer Voß.

Innerhalb einiger weniger Jahre hat sich die Natur im Pfälzerwald verändert. Fotos aus der gesamten Pfalz machen dies sichtbar, mehr als 30 solcher Bilder werden nun in der Pfalzbibliothek in Kaiserslautern gezeigt. Die Ausstellung öffnet am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr, wie der Bezirksverband Pfalz mitteilt. Die Bilder stammen von Reiner Voß, der als Fotograf und Biologe seit 2018 die Veränderungen der Natur beobachtet und dokumentiert. Über seine Bilder sagt Voß, sie seien atemberaubend und hätten eine „apokalyptische Ästhetik“.

Der Eintritt sei frei, Parken im Hof möglich, teilt der Bezirksverband mit. Die Ausstellung werde bis 19. August in der Pfalzbibliothek montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr gezeigt.