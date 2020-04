Der Klimawandel bringt den Wald in Rheinland-Pfalz in Lebensgefahr. Etwas mehr als eine Millionen Fichten seien 2020 schon notgefällt worden - nach rund 3,5 Millionen in den beiden Jahren zuvor, sagte Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Erst der Orkan „Sabine“, und jetzt wieder Trockenheit - im dritten Jahr in Folge - und mit ihr erneut Schädlinge. „Wenn der Wald weg ist, gibt es eine exponentielle Entwicklung der Klimakrise“, warnt Höfken. „Die Grundwasserneubildung geht massiv zurück“, sagt Höfken und nennt die „enorme Verdunstung“ als Hauptgrund.

Die Fichtenborkenkäfer sind schon wieder unterwegs. Sie hätten ein leichtes Spiel, wenn die Bäume unter Wassermangel litten und somit anfälliger seien: „Fichten produzieren dann weniger Harz und können dadurch den Käferbefall kaum abwehren“, sagt eine Ministeriumssprecherin. Bei länger anhaltender Trockenheit seien vor allem gepflanzte Baumsetzlinge und selbst gewachsene Jungbäume betroffen, weil ihre Wurzeln noch kaum an Wasser in tieferen Bodenschichten herankämen. Besonders anfällig seien auch erwachsene Fichten, weil sie weniger tief wurzelten als etwa Eichen und Buchen.

Gegen die Waldkrise helfe nur Klimaschutz, betonte Höfken. Dazu gehörten auch Solar- oder Wind-Energie im Wald. „Windenergie ist ein tolles Konjunkturprogramm.“ Die Eigentümer hätten ja keine Möglichkeit mehr, aus den Holzeinnahmen die notwendige Holzpflege zu finanzieren.