Deutschland drohen bei einem ungebremsten Klimawandel erhebliche Schäden für Natur, Infrastruktur und das Wirtschaftssystem. das zeigt die am Montag in Berlin veröffentlichten Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland. Während die Auswirkungen der Erderwärmung bisher regional sehr unterschiedlich zu spüren seien, drohten künftig Folgen im gesamten Bundesgebiet von den Küsten und Flussufern bis in die Gebirge. Es sei unvermeidbar, für den Klimawandel Vorsorge zu treffen.

Die Analyse wird im Auftrag der Bundesregierung alle sechs Jahre durchgeführt – zuletzt 2015 – und wird als deutschlandweit umfassendste Untersuchung dazu bezeichnet. Beteiligt waren Experten aus 25 Bundesbehörden und -institutionen sowie aus neun Ressorts, die im Behördennetzwerk „Klimawandel und Anpassung“ zusammenarbeiten.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte: „Viele Risiken sind laut der Studie im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen. Besonders betroffen sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen, wie Böden, wie Wälder und Gewässer.“ Die Autoren haben 100 Wirkungen des Klimawandels und deren Wechselwirkungen betrachtet. Untersucht wurden zwei Szenarien für die Zeit bis zum Jahr 2100.

